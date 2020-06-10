Застройщик Setl Group сдал 8-ю очередь ЖК «Солнечный город»

Строительный холдинг Setl Group сдал в эксплуатацию восьмую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Солнечный город» на проспекте Ветеранов.

Дом, который теперь получил адрес улица Генерала Кравченко, 8, является предпоследней 12-этажной очередью в жилом комплексе. Фасады домов выдержаны в лаконичном европейском стиле: цоколь отделан темным керамогранитом, а стены окрашены в шоколадные и молочные тона. Большая площадь остекления балконов позволит солнечному свету беспрепятственно проникать в квартиру.

Корпуса 8-й очереди предполагают разные виды квартир: как студии, так и трехкомнатные, и варианты евро-формата. Застройщик передает покупателям квартиры с чистовой отделкой в двух цветовых гаммах на выбор: «Ваниль » или «Шоколад». Также в квартирах предусмотрены теплые полы в ванной комнате и ламинат в комнатах и на кухне.

Жильцам будет доступен современный подземный паркинг, который позволяет закрыть от машин дворы двух корпусов и делает их безопасными для прогулок и игр. Для детей Setl Group предусмотрел и полностью оформил две игровые площадки: малышей ждут песочница, карусели, качели и яркие игровые комплексы. Для взрослых подготовили рекреационную зону, а также зоны для занятий баскетболом и другими видами спорта, оборудованные тренажерами, турниками и шведской стенкой.

Профессиональные ландшафтные дизайнеры внимательно отнеслись к оформлению дворов: жильцов будут радовать остролистные клены, липы, можжевельник, горные сосны, сирень, калина, гортензия, спирея и другие растения.

Коммерческая инфраструктура также не заставит себя ждать: на первом этаже со стороны внешних фасадов спроектированы помещения для кафе и магазинов.

Эксклюзивным брокером проекта «Солнечный город» выступает «Петербургская Недвижимость».