На Серебристом бульваре спасатели тушили двухкомнатную квартиру

В ночь на 10 июня в Приморском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 02:15. Загорелась двухкомнатная квартира на Серебристом бульваре, 22, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось к 02:51. В квартире обгорела обстановка на площади пяти квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в одном из домов загорелась квартира примерно в шесть часов вечера. На место прибыли восемь спасателей и две единицы спецтехники.