Петербуржец заказал газонокосилку, но остался без товара и денег

Петербуржец заказал газонокосилку, но остался без товара и денег
Позже сайт заблокировали. Фото: pixabay

Житель Московского района Петербурга оформил заказ на приобретение газонокосилки и перевел деньги, однако товар так и не получил. Призрачная покупка обошлась мужчине в 26 тыс. 330 рублей.

В полицию горожанин обратился во вторник, 9 июня. За два дня до этого он обнаружил, что сайте «Мокико», через который он оформил заказ, заблокирован. Как стало известно gazeta.spb.ru, заявитель также отметил, что телефоны сайта были недоступны, товар ему не привезли.

Теперь стражи порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «банковские мошенники» обманули пожилую петербурженку на 2,5 миллиона рублей. Они представлялись сотрудниками ПАО «Банк России» и говорили пенсионерке о попытке несанкционированного списания денежных средств с банковских карт.

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