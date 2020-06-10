В Сосновом Бору злоумышленники связали и избили двух пенсионеров

Полиция разыскивает злоумышленников, которые совершили разбойное нападение на пенсионеров в Сосновом Бору.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратилась пожилая женщина и рассказала о том, что Сосновом Бору на проспекте Героев трое неизвестных мужчин в масках и перчатках, постучав в дверь, вошли в ее квартиру, пластиковыми хомутами связали ей руки, руками избили ее и ее мужа 1943 года рождения, пенсионера.

По словам пенсионерки, злоумышленники угрожали ножом и требовали денег, но получив отказ с места происшествия скрылись. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в правоохранительные органы Выборгского района обратилась обманутая 63-летняя жительница Сертолово. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили «сотрудники банка», которые рассказали, что все сбережения, хранящиеся на счетах, нужно срочно перевести в безопасное место.