За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 26 человек, есть погибший

За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 26 человек, есть погибший
В Ленобласти в ДТП погиб человек. Фото: pixabay

За сутки на территории Петербурга и Ленобласти произошло 396 ДТП. Есть погибший.

За указанное время на городских дорогах произошло 307 ДТП. В области число аварий составило 89.

Согласно данным статистики за 9 июня ГИБДД по городу и области, опубликованной в соцсети «ВКонтакте», на дорогах Северной столицы пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. В области травмы получили 15 человек, среди которых двое детей.

В одной из аварий, которая случилась в Ленобласти, погиб человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улице Фрунзе столкнулись иномарка и «Яндекс.Такси». Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в одной из групп социальной сети «ВКонтакте».

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За сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 26 человек, есть погибший