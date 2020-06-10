На улице Фрунзе иномарка и «Яндекс.Такси» разъехались в разные стороны после столкновения

На улице Фрунзе иномарка и &#171;Яндекс.Такси&#187; разъехались в разные стороны после столкновения
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении улицы Фрунзе и Московского проспекта столкнулись такси и иномарка.

Авария случилась утром в среду, 10 июня. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Разъехаться на перекрестке не смогли «Яндекс.Такси» и иномарка. Служебная машина уткнулась в тротуар. Вторая легковушка стоит посреди проезжей части.

Свидетели столкновения рассказали, что на этом перекрестке не работает светофор. Однако официальная причина столкновения пока не озвучивалась.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина с велосипедом попала под колеса легковушки на углу Комендантского и Шуваловского. К месту аварии прибыла машина реанимации.

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