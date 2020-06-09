Женщина с велосипедом попала под колеса легковушки на углу Комендантского и Шуваловского

Женщина с велосипедом попала под колеса легковушки на углу Комендантского и Шуваловского
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием велосипедистки. К месту аварии прибыла машина реанимации.

Дорожный инцидент случился во вторник, 9 июня, на перекрестке Комендантского и Шуваловского проспектов. Кадрами с места столкновения транспортных средств поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, легковой автомобиль сбил женщину с велосипедом в зоне пешеходного перехода. Она переходила на «красный».

«У женщины разбита голова», — написал автор записи в Сети.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что трамвай въехал в автобус на Лиговском и собрал крупную пробку. Пассажирам пришлось искать себе другой транспорт.

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