Патрушев: Запад пытается раскачать Россию перед голосованием по поправкам

Главные задачи (Запада) - внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием, считает Патрушев. Фото: kremlin.ru

Главные задачи (Запада) - внести раскол в российское общество, навязать выгодные им ценности и модели развития, получить возможность манипулировать общественным сознанием, считает Патрушев. Фото: kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о попытках Запада расколоть общество в стране перед голосованием по поправкам к Конституции.

По словам Патрушева, в преддверии важных политических событий в России, особенно в регионах, могут активизироваться некоммерческие неправительственные организации, целью которых является провокация националистических и сепаратистских настроений.

Политик также заявил, что представители этих объединений будут оказывать давление на духовно-нравственные и культурно-исторические ценности людей, которые составляют фундамент государственности и гражданской идентичности россиян. Об этом Патрушев рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты» в среду, 10 июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что представителю МИД Марии Захаровой присвоен высший дипломатический ранг.