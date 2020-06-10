Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с пожарной машиной

Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с пожарной машиной
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Московском шоссе образовалась большая пробка. Автомобили встали из-за ДТП.

По словам очевидцев, авария случилась у Ленсоветовской дороги в Ленобласти. Кадры с места происшествия они опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Полностью перекрыто», — написал пользователь.

Судя по фотографиям, легковушка врезалась в пожарную машину. На участке разбросаны детали автомобиля и осколки. Из-за происшествия движение по шоссе от Петербурга остановилось.

О пострадавших не сообщается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки на дорогах Петербурга и Ленобласти пострадали 26 человек. В одном ДТП погиб человек.

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Движение по Московскому шоссе полностью встало из-за ДТП с пожарной машиной
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