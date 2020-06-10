Смольный обязали рассказывать жителям Петербурга о ярмарках вакансий

Смольный обязали рассказывать жителям Петербурга о ярмарках вакансий
Власти Петербурга смогут помочь горожанам ориентироваться в быстро меняющемся рынке труда. Фото: gov.spb.ru

Теперь власти Петербурга будут оповещать горожан о регулярных ярмарках вакансий. Парламентарии Северной столицы в третьем чтении утвердили соответствующий законопроект.

Заседание состоялось в среду, 10 июня. Члены Законодательного собрания одобрили проект «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О разграничении полномочий органов государственной власти Санкт-Петербурга в области содействия занятости населении в Санкт-Петербурге».

Депутат Александр Рассудов, являющийся соавтором этого законопроекта, уверен, что его инициативу поддержали как никогда вовремя. «Благодаря такой системе информирования люди будут лучше понимать, на какие профессии переучиваться, какой выбор делать», — замечает парламентарий.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что безработица в Северной столице во время коронавирусного кризиса стала гораздо выше. Уже сейчас на бирже труда состоят 80 тысяч человек.

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