В Петербурге в четверг ожидаются дожди и +20 градусов

В четверг, 11 июня, жителей Северной столицы ждет облачная с прояснениями погода. По-прежнему остается вероятность дождей, а температура воздуха снизится до +20 градусов.

Как сообщают в Северо-Западном УГМС, утром и днем на территории Санкт-Петербурга возможны кратковременные дожди. Ночью будет дуть слабый северо-восточный ветер, днем скорость ветра увеличится. Температура воздуха в ночное время снизится до +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Атмосферное давление в норме, в течение дня будет слабо повышаться. Остается надеяться, что в город все же придёт свежесть, а понижение температуры и северо-восточный ветер принесут прохладу.