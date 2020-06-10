В Петербурге в четверг ожидаются дожди и +20 градусов

В Петербурге в четверг ожидаются дожди и +20 градусов
В Петербурге установилась душная погода. Фото: Baltphoto

В четверг, 11 июня, жителей Северной столицы ждет облачная с прояснениями погода. По-прежнему остается вероятность дождей, а температура воздуха снизится до +20 градусов.

Как сообщают в Северо-Западном УГМС, утром и днем на территории Санкт-Петербурга возможны кратковременные дожди. Ночью будет дуть слабый северо-восточный ветер, днем скорость ветра увеличится. Температура воздуха в ночное время снизится до +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Атмосферное давление в норме, в течение дня будет слабо повышаться. Остается надеяться, что в город все же придёт свежесть, а понижение температуры и северо-восточный ветер принесут прохладу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Северная столица переходит во власть холодного атмосферного фронта, в связи с чем город накрыли дожди.
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
погода санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Врачам в Петербурге помогут с улучшением жилищных условий
Песков: Кремль не стал приглашать Зеленского на Парад Победы
Минстрой может отказаться от повышения тарифов на ЖКХ с 1 июля
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на рынке в Симферополе
Власти Петербурга согласовывают поэтапное снятие ограничений с Роспотребнадзора
Цифровизация сервиса: онлайн-обращения клиентов Tele2 выросли втрое
В Петербурге в четверг ожидаются дожди и +20 градусов
Питомцы на самоизоляции: как pet-friendly офисы пережили карантин