Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на рынке в Симферополе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на рынке в Симферополе
При задержании изъяты самодельные взрывные устройства, оружие, боеприпасы и средства связи, содержащие информацию о подготавливаемых преступлениях. Фото: Baltphoto

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли подготовку к террористическому акту в Симферополе.

Как выяснилось, пятеро россиян, связанных с украинскими радикалами, планировали совершить теракт на одном из рынков в Симферополе. К счастью, правоохранителям удалось задержать злоумышленников до осуществления преступного замысла. Они намеревались взорвать рынок при помощи самодельного устройства, а также активно пропагандировали на просторах сети экстремистские и террористические идеи.

Об этом в среду, 10 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ РФ. На данный момент сотрудники спецслужб устанавливают возможных подельников потенциальных террористов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, преступникам грозит до 20 лет заключения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красноярском крае трое 14-летних подростков собирались устроить теракт.

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