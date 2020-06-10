Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на рынке в Симферополе

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли подготовку к террористическому акту в Симферополе.

Как выяснилось, пятеро россиян, связанных с украинскими радикалами, планировали совершить теракт на одном из рынков в Симферополе. К счастью, правоохранителям удалось задержать злоумышленников до осуществления преступного замысла. Они намеревались взорвать рынок при помощи самодельного устройства, а также активно пропагандировали на просторах сети экстремистские и террористические идеи.

Об этом в среду, 10 июня, пишет ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ РФ. На данный момент сотрудники спецслужб устанавливают возможных подельников потенциальных террористов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, преступникам грозит до 20 лет заключения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красноярском крае трое 14-летних подростков собирались устроить теракт.