Елена Воробей жалуется на осложнения из-за коронавируса

Артистка призналась, что чувствует себя плохо не только физически, но и психологически.

Об этом стало известно сегодня, 10 июня. Обо всем Елена Воробей рассказала в своем Instagram-аккаунте. Она борется с коронавирусом на протяжении десяти дней и постоянно делится последними новостями с подписчиками. На этот раз звезда призналась, что у нее появились осложнения – ей плохо не только физически, но и психологически. Воробей считает, что у нее началась депрессия – она думает, что это состояние может быть связано с принимаемыми лекарствами, либо с самим коронавирусом. Она также отметила, что у нее пропал слух. Сейчас Воробей находится дома и соблюдает все рекомендации врача.

«Осталось долечить пневмонию, с которой я, кстати, столкнулась первый раз в жизни»,

— цитирует артистку «СтарХит».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у 14% протестированных россиян нашли иммунитет к коронавирусу. Глава ведомства убеждена, что это – отличные показатели. Попова подчеркнула, что антитела к коронавирусу есть у каждого пятого ребенка. А вот среди граждан старше 65 лет в безопасности только 11%.