Панин заступился за Ефремова. Он просит его не сажать в тюрьму

Артист отметил, что очень уважает коллегу.

Об этом стало известно 10 июня. Обо всем сообщает Общественная служба новостей. Актер Алексей Панин шокирован тем, что происходит с его коллегой, актером Михаилом Ефремовым. Он отмечает, что ему очень жаль родственников погибшего мужчины, но все равно считает, что сажать знаменитость нельзя. Панин признался, что готов отправиться в тюрьму вслед за любимым другом. Он подчеркнул, что мало кого уважает так же, как Ефремова. Панин добавил, что таких артистов крайне мало и ему нечего делать вне воли.

Артист признал, что все-таки Ефремов не прав, что сел за руль пьяным. Напомним, трагический инцидент произошел вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Актер мчался на большой скорости на своем Jeep Grand Cherokee и, не вписавшись в поворот, влетел в автомобиль LADA, в котором ехал житель Рязани, Сергей Захаров. Тяжелые травмы не оставили мужчине шансов выжить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Ефремова отправили под домашний арест после смертельного ДТП.