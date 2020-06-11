Домашний пес растерзал младенца в Сестрорецке

В Курортном районе Петербурга из квартиры госпитализировали младенца, на которого напала небольшая собака из семьи.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем в среду, 10 июня, бригада скорой помощи выезжала по вызову в квартиру дома №272 на Приморском шоссе в Сестрорецке.

Там собака семейства породы Джек-рассел-терьер напала на ребенка, которому всего один месяц. Из-за укусов собаки младенца госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом узнала полиция.

Известно, что за ребенком не доглядела 30-летняя мать. Известно, что семья неполная и состоит на учете из-за привлечения матери к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

«Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — добавили в главке МВД по городу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти собака вцепилась в шею ребенку, возбуждено дело.