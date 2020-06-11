Спустя 24 года после убийства в Петербурге задержан подозреваемый

Уголовное дело об умышленном убийстве возбудили в 1996 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Уголовное дело об умышленном убийстве возбудили в 1996 году. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Правоохранители заключили под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном в 1996 году на севере Петербурга.

Как сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, уголовное дело об убийстве мужчины 1967 года рождения в квартире дома на проспекте Художников было возбуждено 23 июня 1996 года.

Несколько дней назад следователи совместно с полицией задержали в Архангельске 44-летнего мужчину и доставили его в Петербург.

По версии следствия, подозреваемый ограбил квартиру потерпевшего, перед этим убив его ножом в шею. После этого он скидал вещи в сумку, однако не смог забрать их, поскольку его спугнули случайные свидетели.

Отпечатки пальцев с места преступления совпали с отпечатками пальцев подозреваемого. Местонахождение мужчины установили, когда он попался архангельской полиции за совершение административного правонарушения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец заказал убийство отца и оказался в суде.