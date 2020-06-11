Больше 100 медиков Петербурга наградят за доблесть в спасении

В Петербурге учредили новую награду губернатора — знак отличия «За доблесть в спасении» для медицинских работников. В первый список награждаемых вошли более 100 человек.

Награждение состоится в День медицинского работника. В этом году он выпал на 21 июня. Праздник отмечают в третье воскресенье июня.

«Награды вручат врачам, медсестрам, фельдшерам и санитарам, которые самоотверженно боролись и продолжают бороться с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в Администрации Петербурга.

Получить знак отличия смогут медики, спасатели и другие люди, которые с риском для жизни проявили самоотверженность и доблесть при спасении жизни и здоровья. Погибшие при исполнении долга получат знаки посмертно.

Руководители государственных органов и органов местного самоуправления, а также любые организации, работающие на территории Петербурга, могут подать ходатайство о награждении горожан данным знаком отличия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российским медикам, работавшим с коронавирусными больными во время пандемии, пересчитают стаж работы. В 2020 году день их работы будет засчитываться за три.