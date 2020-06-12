В Шушарах обнаружили снаряд времен войны

В Шушарах обнаружили снаряд времен войны
Артиллерийский снаряд. Фото: ГУ МЧС по Петербургу

В Шушарах обнаружили артиллерийский снаряд. Опасную находку обезвредили.

Боеприпас нашли днем в четверг, 11 июня, у дома №41 по Пулковской улице. Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, снаряд вывезли силами бойцов Западного военного округа.

Боеприпас пролежал в земле со времен войны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Невском районе Санкт-Петербурга была найдена мина времен Великой Отечественной войны. Снаряд лежал на газоне у дома №49 на Шлиссельбургском проспекте. Опасную находку вывезли на специализированный полигон, а затем уничтожили.

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