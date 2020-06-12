В России увеличат размер пособия по безработице

Лишившиеся работы россияне получат повышенное пособие по безработице. Соответствующее постановление подписал подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Документ призван обеспечить дополнительную поддержку населению в условиях сложной эпидемиологической ситуации и связанного с ней экономического кризиса. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, минимальный размер пособия составит 4 500 рублей. Кроме того, на три месяца продлен срок получения пособия для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.

В июне-августе 2020 года лишившиеся постоянного заработка граждане, имеющие детей, вместе с пособием получат выплату на каждого ребенка в размере 3 тыс. рублей. Выплаты будут осуществляться ежемесячно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице дополнительную поддержку получат работающие на дому соцработники.