Петербуржцы прилетят из Бали и Вьетнама: появилось расписание вывозных рейсов

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ опубликовало план вывоза россиян из-за рубежа.

Сегодня, 12 июня, в Москве ожидают прибытия граждан РФ из Парижа. На следующий день, в столицу прибудут путешественники из Гоа (Индия), Бангкока (Таиланд), Лондона (Великобритания) и Оша (Киргизия).

В воскресенье, 14 июня, в столичном аэропорту Шереметьево ожидают два рейса из Денпасара, два из Хошимина и один из Бишкека (Киргизия). В понедельник вернутся туристы из Еревана (Армения) и Антальи (Турция), а 16 июня – из Дели (Индия).

В этот же день в Петербург прилетят россияне из Хошимина (Вьетнам) и Денпасара (Бали). Воздушные судна приземлятся в Пулково соответственно в 8:55 и 9:05 утра.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково сегодня отменили 29 рейсов. Изменения в расписании связаны со сложной эпидемиологической ситуацией.