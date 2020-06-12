Путин поручил снизить ставку по образовательным кредитам

Путин поручил снизить ставку по образовательным кредитам
Президент России Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Правительство России до 15 августа повысит привлекательность образовательных кредитов. Такое поручение озвучил президент РФ Владимир Путин.

Так, необходимо продумать меры по снижению ставки по кредитам на образование до трех процентов, увеличению периода отсрочки их выплаты, а также увеличению размеров налоговых вычетов для заемщиков.

Как сообщается на сайте Кремля, Минпросвещения и Рособрнадзор организуют допобучение для учащихся в школах по недостаточно освоенным темам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России граждане, лишившиеся постоянного заработка, получат повышенное пособие по безработице. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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