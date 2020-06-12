Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, когда власти перейдут ко второму этапу снятия ограничений в Петербурге

Судить о дальнейших действиях по снятию ограничений можно будет через две недели. Фото: Baltphoto

Судить о дальнейших действиях по снятию ограничений можно будет через две недели. Фото: Baltphoto

Вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин объяснил, что переходить ко второму этапу выхода из режима самоизоляции, действующего ввиду эпидемии коронавирусной инфекции, будет целесообразно после того, как станут понятны последствия первого этапа снятия ограничений.

Об этом политик рассказал в эфире программы «Петербург против коронавируса» на телеканале «Санкт-Петербург» в четверг, 11 июня. Как правило, отмечает Елин, на то, чтобы понять, привели послабления к новой вспышке заболеваемости или нет, необходимо две недели.

Если в течение ближайших двух недель динамика по коронавирусу останется положительной, то, по словам вице-губернатора, можно рассчитывать на открытие летних кафе, посещение садов, парков и зоопарка, а также речные прогулки.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге прибавилось 274 случая заражения коронавирусной инфекцией.