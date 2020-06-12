За день в Петербурге выявили 274 инфицированных Covid-19

Петербург сохраняет за собой четвертое место по приросту заболевших в стране. Фото: pixabay

Петербург сохраняет за собой четвертое место по приросту заболевших в стране. Фото: pixabay

Жителей Петербурга продолжают проверяться на коронавирус. За минувшие болезнь подтвердилась более чем у 250 горожан.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с болезнью на 12 июня, коронавирусную инфекцию подхватили еще 274 человека. Обследовать за сутки успели 25 793 человека.

Всего по России выявлено 8 987 заболевших. При этом Петербург сохраняет за собой четвертое место по приросту заболевших в стране, несмотря на то, что их становится все меньше.

Россия на сегодняшний день находится на третьем месте в мире по количеству зараженных, всего их более 511 тысяч. На втором месте Бразилия (800 тыс.) и США (2 млн).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, чем болели новые жертвы коронавируса в Санкт-Петербурге. Все инфицированные скончались в начале июня текущего года.