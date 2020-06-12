Стало известно, чем болели новые жертвы коронавируса в Петербурге

Все больные умерли в начале июня 2020 года. Фото: pixabay

Все больные умерли в начале июня 2020 года. Фото: pixabay

В Северной столице за минувшие сутки зафиксировали 41 летальный исход пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.

Согласно данным городского Комитета здравоохранения, данная статистика была собрана на основе медицинских свидетельств о смерти. Все инфицированные скончались в начале июня текущего года.

Среди них — 17 мужчин в возрасте от 54 до 82 лет и 24 женщины в возрасте от 50 до 92 лет. У подхвативших новый вирус были диагностированы, в частности, лейкоз, злокачественные опухоли, кардиосклероз, сахарный диабет, атеросклероз.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор вновь напомнил о неготовности Санкт-Петербурга к снятию ограничительных мер. При этом власти города готовы приступать к постепенному выходу из режима самоизоляции.