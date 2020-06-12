Роспотребнадзор вновь напомнил о неготовности Петербурга к снятию ограничений

Пока в Петербурге всего 17% свободных коек вместо необходимых 50%. Фото: pixabay.com

Пока в Петербурге всего 17% свободных коек вместо необходимых 50%. Фото: pixabay.com

Глава отдела санитарного надзора петербургского управления Роспотребнадзора Ольга Смелова считает, что Северная столица пока не готова к ослаблению ограничительных мер.

По словам специалиста, сейчас в городе на Неве всего 17% свободных коек, тогда как для поэтапного снятия ограничений необходимо, чтобы свободных коек было 50%. При этом власти Санкт-Петербурга готовы приступать к постепенному выходу из режима самоизоляции.

Уже с 8 июня частично возвращаются к деятельности компании, предоставляющие услуги в различных сферах: непродовольственные магазины, парикмахерские, бани, библиотеки, каршеринг и другие организации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что глава Северной столицы Александр Беглов обратился к горожанам с вопросом о том, какие ограничения они хотели бы снять в первую очередь, и получил 300 тысяч предложений.