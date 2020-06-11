Власти Петербурга получили от горожан 300 тысяч предложений по снятию ограничений

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа. Фото: gov.spb.ru

Смольный работает над предложениями петербуржцев по снятию ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Мы посоветовались с жителями, попросили их высказать мнение, какие ограничения необходимо снять в первую очередь. И получили порядка 300 тысяч предложений», — рассказал он на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента РФ по предупреждению и борьбе с коронавирусом на Северо-Западе.

Всего было получено порядка 300 тыс. предложений. Характер их не уточняется.

По словам Беглова, с 15 июня в Петербурге планируется открыть парикмахерские, фотоателье, бани и мебельные магазины. В конце месяца работу могут возобновить летние кафе, веранды, отдельные парки, музеи и зоопарки. В июле ожидается открытие салонов красоты по предварительной записи, фитнес-центров, бассейнов и некоторых общественных пространств.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено 19 тыс. 769 случаев коронавируса. Скончались по официальным данным 520 человек, выздоровели 8,8 тыс. Обследование на COVID-19 прошли около миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о регионах со спокойной ситуацией по коронавирусу.