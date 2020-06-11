Власти Петербурга получили от горожан 300 тысяч предложений по снятию ограничений

Власти Петербурга получили от горожан 300 тысяч предложений по снятию ограничений
Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента Российской Федерации по предупреждению и борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Северо-Западного федерального округа. Фото: gov.spb.ru

Смольный работает над предложениями петербуржцев по снятию ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов.

«Мы посоветовались с жителями, попросили их высказать мнение, какие ограничения необходимо снять в первую очередь. И получили порядка 300 тысяч предложений», — рассказал он на заседании Координационного штаба при полномочном представителе Президента РФ по предупреждению и борьбе с коронавирусом на Северо-Западе.

Всего было получено порядка 300 тыс. предложений. Характер их не уточняется.

По словам Беглова, с 15 июня в Петербурге планируется открыть парикмахерские, фотоателье, бани и мебельные магазины. В конце месяца работу могут возобновить летние кафе, веранды, отдельные парки, музеи и зоопарки. В июле ожидается открытие салонов красоты по предварительной записи, фитнес-центров, бассейнов и некоторых общественных пространств.

С начала пандемии в Петербурге подтверждено 19 тыс. 769 случаев коронавируса. Скончались по официальным данным 520 человек, выздоровели 8,8 тыс. Обследование на COVID-19 прошли около миллиона человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о регионах со спокойной ситуацией по коронавирусу.

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