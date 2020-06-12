С 1 июля россияне смогут бронировать отдых в Крыму

Местные жители могут отправиться отдыхать в крымские санатории и отели уже с 15 июня. Фото: Baltphoto

Местные жители могут отправиться отдыхать в крымские санатории и отели уже с 15 июня. Фото: Baltphoto

Власти Республики Крым заявили, что жители России могут планировать летний отдых на территории полуострова — с 1 июля стартует туристический сезон.

Об этом в пятницу, 12 июня, заявили в Министерстве курортов и туризма республики. На фоне закрытых границ и коронавирусных ограничений интерес к отдыху в Крыму у россиян увеличился в 20 раз, передает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства.

Отметим, что для местных жителей туризм станет доступен уже с 15 июня. В течение двух недель санатории и гостиницы будут работать в ограниченном режиме, после чего будет полностью снят режим самоизоляции и отменена обязательная двухнедельная обсервация для прибывших из других регионов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы республики Сергея Аксенова, у приезжающих в Крым россиян все же будут проверять состояние здоровья.