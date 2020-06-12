С 1 июля россияне смогут бронировать отдых в Крыму

С 1 июля россияне смогут бронировать отдых в Крыму
Местные жители могут отправиться отдыхать в крымские санатории и отели уже с 15 июня. Фото: Baltphoto

Власти Республики Крым заявили, что жители России могут планировать летний отдых на территории полуострова — с 1 июля стартует туристический сезон.

Об этом в пятницу, 12 июня, заявили в Министерстве курортов и туризма республики. На фоне закрытых границ и коронавирусных ограничений интерес к отдыху в Крыму у россиян увеличился в 20 раз, передает ТАСС, ссылаясь на данные ведомства.

Отметим, что для местных жителей туризм станет доступен уже с 15 июня. В течение двух недель санатории и гостиницы будут работать в ограниченном режиме, после чего будет полностью снят режим самоизоляции и отменена обязательная двухнедельная обсервация для прибывших из других регионов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам главы республики Сергея Аксенова, у приезжающих в Крым россиян все же будут проверять состояние здоровья.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
крым отдых россия туризм
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Новые случаи заражения COVID-19 выявлены в 28 населенных пунктах Ленобласти
В Петербурге за время пандемии заразились более 20 новорожденных
С 1 июля россияне смогут бронировать отдых в Крыму
Назван новый неожиданный симптом коронавируса
Ученые определили наименее уязвимую к коронавирусу группу крови
Семья погибшего в ДТП водителя из Рязани не примет помощь от Ефремова
Вице-губернатор Евгений Елин рассказал, когда власти перейдут ко второму ...
На Московском проспекте женщина с проблемами психики зарезала престарелого отца