Мотоциклист разбился на трассе «Кола» в Ленобласти

Мотоциклист разбился на трассе &#171;Кола&#187; в Ленобласти
Мотоциклист был доставлен в медучреждение. Фото: pixabay

Авария с участием мотоциклиста и автомобиля произошла в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, все произошло ближе к девяти часам вечера в пятницу, 12 июня, на 258-м километре трассы «Кола».

Там водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с автомобилем Nissan. ДТП произошло по причине того, что мотолюбитель не уступил дорогу иномарке, когда разворачивался с обочины.

За рулем машины находился 62-летний мужчина. Данные о личности мотоциклиста не приводятся.

После аварии водителя Yamaha госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Правоохранители начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина попала в больницу после ДТП на пешеходном переходе в Петербурге.

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