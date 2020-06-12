Мотоциклист разбился на трассе «Кола» в Ленобласти

Мотоциклист был доставлен в медучреждение. Фото: pixabay

Мотоциклист был доставлен в медучреждение. Фото: pixabay

Авария с участием мотоциклиста и автомобиля произошла в Лодейнопольском районе Ленинградской области.

Об этом сообщает региональное управление ГИБДД. По данным ведомства, все произошло ближе к девяти часам вечера в пятницу, 12 июня, на 258-м километре трассы «Кола».

Там водитель мотоцикла Yamaha столкнулся с автомобилем Nissan. ДТП произошло по причине того, что мотолюбитель не уступил дорогу иномарке, когда разворачивался с обочины.

За рулем машины находился 62-летний мужчина. Данные о личности мотоциклиста не приводятся.

После аварии водителя Yamaha госпитализировали в больницу с тяжелыми травмами. Правоохранители начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщина попала в больницу после ДТП на пешеходном переходе в Петербурге.