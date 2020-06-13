Во Франции произошел пожар на атомной подводной лодке

При пожаре на подлодке во Франции никто не пострадал. Фото: pixabay

При пожаре на подлодке во Франции никто не пострадал. Фото: pixabay

Возгорание произошло на французской атомной подводной лодке.

Как сообщается в коммюнике Морской префектуры Средиземноморья, инцидент произошел в пятницу, 12 июня, во французском городе Тулон. Там на судостроительном заводе вспыхнули отсеки атомной подводной лодки «Жемчуг», которая с января стоит на ремонте.

Власти сообщают, что пожар не представляет опасности для города и населения. В момент пожара на подлодке не было ни оружия, ни ядерного топлива. Экипаж оперативно эвакуировали, никто не пострадал.

Однако специалисты считают, что нанесенный огнем ущерб не получится исправить. Есть вероятность, что «Жемчуг» попросту спишут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что один человек погиб при взрыве сжиженного газа в Казани. Три человека получили травмы и один погиб при взрыве в казанском газохранилище в пятницу, 12 июня.