В Петербурге молодой сожитель избил и ограбил зрелую женщину

В Московском районе Петербурга задержан 25-летний мужчина. Полиция полагает, что он избил и ограбил 45-летнюю сожительницу, после чего скрылся.

Женщина обратилась в полицию вечером 11 июня. Она сообщила, что безработный сожитель открыто похитил её вещи. С собой он забрал кожаный браслет известного бренда, серебряный браслет, телефон и её паспорт.

«Общий материальный ущерб составил 46000 рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Подозреваемого задержали в ночь на 12 июня у одного из домов по Пулковскому шоссе. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по статье «грабеж».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кингисеппском районе Ленобласти задержали мужчину, похитившего машину своей сожительницы. За руль иномарки он сел в состоянии алкогольного опьянения.