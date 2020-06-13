В Петербурге с 15 июня открываются парикмахерские, бани и велопрокаты

Со следующей недели в Петербурге возобновляют работу парикмахерские и другие предприятия бытовых услуг. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Беглов.

С 15 июня откроются библиотеки и архивы, риэлторские организации, рекрутинговые агентства, парикмахерские, отдельные бани, фотомастерские, фотостудии, точки по ремонту и аренде велосипедов, а также мебельные магазины. Исключения составят организации, расположенные в торговых центрах.

Все предприятия должны соблюдать стандарт безопасности, разработанный Роспотребнадзором.

В городе также возобновляются тренировки профессиональных спортивных клубов и подготовка членов спортивных сборных.

Льготные и бесплатные проездные в пригородных поездах и автобусах полностью восстанавливаются с 15 июня.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с 15 июня в Ленинградской области отменяют запрет на посещение лесов.