В поселке им. Свердлова 14 спасателей тушат полыхающий ангар

В субботу, 13 июня, в поселке имени Свердлова во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар. Очевидцы заметили клубы черного дыма.

«Горит сильно. Думали на левом, оказалось на правом берегу. Видны взрывы. Перед поселком Свердлова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Возгорание произошло в ангаре в поселке им Свердлова. Площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти. В ликвидации участвуют 14 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

По предварительной информации, пострадало двое спасателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красносельском районе Петербурга в ночь на 13 июня загорелись две постройки — дощатый частный дом и одноэтажный кирпичный дом с мансардой. Одно из зданий сгорело полностью.