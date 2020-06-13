В одном из районов Пекина объявлен режим военного положения из-за коронавируса

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Фото: Pixabay

В районе Фэнтай на юге Пекина ввели режим военного положения.

Причиной стало обнаружение коронавируса на местном оптовом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление замглавы районного парткома Чу Цзюньвэй.

Коронавирус обнаружили у 45 работников рынка. Заместитель руководителя Центра по профилактике и контролю заболеваний Пекина Пан Синхо рассказала, что заболевание у них протекало бессимптомно.

Крупнейший оптовый рынок «Синьфади» временно закрыли 13 июня, после того как проверка показала, что на доске для разделки импортированного лосося был обнаружен коронавирус.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правительство внесло поправки в Кодекс административных правонарушений, согласно которым нарушение карантина, в некоторых случаях может караться крупными штрафами, от 150 тысяч и до миллиона рублей.