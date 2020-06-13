Jaguar и Ford устроили ДТП на КАД

Jaguar и Ford устроили ДТП на КАД
В аварию попали три иномарки. Фото: vk.com/spb_today

В субботу, 13 июня, на КАД перед съездом на проспект Косыгина произошло массовое ДТП. В аварию попали три иномарки.

По словам очевидцев, водители Jaguar, Ford и Renault Kaptur не смогли разъехаться на кольцевой автодороге.

«Форд, Ягуар и Каптюр устроили ДТП на внутренней стороне КАД, перед съездом на Косыгина», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Причины ДТП устанавливают сотрудники ДПС. Судя по опубликованным в соцсетям снимкам, у Jaguar сильно пострадала передняя часть, а от Ford осталась только первая половина. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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