На Санкт-Петербургском шоссе столкнулись две иномарки и спровоцировали пробку

На Санкт-Петербургском шоссе столкнулись две иномарки и спровоцировали пробку
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 13 июня на Санкт-Петербургском шоссе после перекрестка с улицей Пограничника Гарькавого произошло ДТП с участием двух иномарок.

По словам очевидцев, разъехаться не смогли водители двух Volkswagen Polo – машина красного цвета врезалась в белую. ДТП стало причиной пробки.

«Санкт-Петербургское шоссе, в сторону города, после перекрёстка с улицей Пограничника Гарькавого, там сейчас начнётся знатная пробка, красный Volkswagen Polo въехал в зад белому Volkswagen Polo и разложил себе морду, перед регулируемым пешеходным переходом», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

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