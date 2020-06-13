На Петергофском шоссе ДТП с двумя иномарками спровоцировало пробку

Вечером 13 июня на перекрестке Петергофского шоссе и маршала Жукова произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, участники ДТП заняли левую полосу в сторону Петергофа. Участники дорожного движения полагают, что соберется пробка.

«Два немца на перекрёстке Петергофского шоссе и маршала Жукова в левом ряду в сторону петергофа. Гаи нет. Занят левый ряд. Пробке быть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.