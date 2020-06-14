На Выборгском шоссе «десятка» протаранила ограждение

На Выборгском шоссе &#171;десятка&#187; протаранила ограждение
Место аварии. Фото: vk.com/spb_today

На Выборгском шоссе под утро водитель отечественного авто пробил дорожное ограждение. Машина получила серьезные механические повреждения.

Авария случилась в воскресенье, 14 июня. Кадрами с места дорожного инцидента очевидцы поделились в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте». На них видно, что «десятка» стоит поперек дороги.

«Перед Суздальским. Все живы», — написал автор записи, уточнив место столкновения.

В комментариях к записи пользователь пишут, что водитель был в нетрезвом виде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на перекрестке Богатырского и Коломяжского столкнулись Renault и Daewoo. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС и скорой помощи.

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