Психолог рассказала, как побороть страх заразиться Covid-19

Психолог рассказала, как побороть страх заразиться Covid-19
Специалист посоветовала сократить просмотр новостей и не вестись на «бьющие по эмоциям заголовки». Фото: pixabay

Страх подхватить коронавирус на выходе из режима самоизоляции является нормальным явлением. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

По ее словам, чтобы снизить соответствующие переживания, стоит разобраться, чем именно они вызваны, не забывать о гигиене и читать меньше новостей о заболевании.

Специалист подчеркнула, сообщили «РИА Новости», что если человек будет пытаться бороться с ним или игнорировать его, он может навредить себе. Не следует забывать также об использовании индивидуальных средств защиты.

Юсупова добавила, человеку нужно относиться бережно к себе и не добавлять стресс от просмотра «разоблачающих теорий».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России.

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