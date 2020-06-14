Психолог рассказала, как побороть страх заразиться Covid-19

Специалист посоветовала сократить просмотр новостей и не вестись на «бьющие по эмоциям заголовки». Фото: pixabay

Специалист посоветовала сократить просмотр новостей и не вестись на «бьющие по эмоциям заголовки». Фото: pixabay

Страх подхватить коронавирус на выходе из режима самоизоляции является нормальным явлением. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Анна Юсупова.

По ее словам, чтобы снизить соответствующие переживания, стоит разобраться, чем именно они вызваны, не забывать о гигиене и читать меньше новостей о заболевании.

Специалист подчеркнула, сообщили «РИА Новости», что если человек будет пытаться бороться с ним или игнорировать его, он может навредить себе. Не следует забывать также об использовании индивидуальных средств защиты.

Юсупова добавила, человеку нужно относиться бережно к себе и не добавлять стресс от просмотра «разоблачающих теорий».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Минздраве оценили ситуацию с коронавирусом в России.