В Сети появились кадры смертельной аварии с мотоциклом в Ломоносовском районе

В Ломоносовском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и автобуса. Байкер скончался на месте происшествия.

Трагедия случилась накануне, 13 июня, на 50 километре автодороги «Нарва». Транспортные средства столкнулись около 21:30. Кадры с места аварии опубликовали в группе «Мотосолидарность ДТП» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель двухколесного транспорта не справился с управлением и влетел в лоб автобусу. Во время аварии в общественном транспорте пассажиров не было.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Выборгском шоссе легковой автомобиль протаранила ограждение. О ДТП очевидцы рассказали в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Они также добавили, что водитель «десятки» был в нетрезвом виде.