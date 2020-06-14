Пьяный петербуржец прыгнул в Мойку после конфликта с водителями

Молодой человек прыгнул в реку и уплыл. Фото: pixabay

Молодой человек прыгнул в реку и уплыл. Фото: pixabay

В Адмиралтейском районе Петербурга конфликт между пешеходом и автомобилистами закончился заплывом – мужчина прыгнул в реку Мойку.

Инцидент произошел субботним вечером, 13 июня. По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщил 78.ru, пешеход мешал проехать автомобилям. Он также кричал на окружающих.

Трое мужчин вышли из машин, чтобы разобраться с дебоширом. Тогда неизвестный прыгнул в реку и уплыл. В настоящее время уточняются обстоятельства случившегося.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировске утонул мужчина, пытаясь спасти соседку. По словам женщины, 40-летний мужчина, проплыв небольшое расстояние от берега, пропал из виду. По предварительным данным, он до этого выпил алкоголь. Инцидент произошел вечером 12 июня.