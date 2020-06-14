Пешеход тяжело пострадал в ДТП под Тосно

В Тосненском районе Ленобласти сбили человека, переходившего дорогу по «зебре».
Согласно информации отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, все произошло сегодня вечером, 14 июня, на девятом километре автотрассы Подъезд и проезд к Тосно. Около девяти часов вечера водитель иномарки «Шевроле» не успел среагировать и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре».
Пострадавшему потребовалась помощь медиков: его госпитализировали в медучреждение. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту дорожного происшествия.
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