Пешеход тяжело пострадал в ДТП под Тосно

Пешеход шел по зебре, когда на него наехала машина. Фото: Pixabay

Пешеход шел по зебре, когда на него наехала машина. Фото: Pixabay

В Тосненском районе Ленобласти сбили человека, переходившего дорогу по «зебре».

Согласно информации отдела пропаганды управления ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области, все произошло сегодня вечером, 14 июня, на девятом километре автотрассы Подъезд и проезд к Тосно. Около девяти часов вечера водитель иномарки «Шевроле» не успел среагировать и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по «зебре».

Пострадавшему потребовалась помощь медиков: его госпитализировали в медучреждение. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту дорожного происшествия.

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