Мотоциклиста госпитализировали после ДТП с легковушкой на Мурманском шоссе

На съезде с Мурманского шоссе произошло серьезное ДТП. Разъехаться не смогли водитель легковушки и мотоциклист. Второго госпитализировали.

Авария случилась в воскресенье, 14 июня. Кадрами с места происшествия очевидцы поделились в сообществе «Мотосолидарность ДТП», социальной сети «ВКонтакте».

По словам свидетелей случившегося, водителя мотоцикла увезли в больницу Всеволожска — он повредил в аварии ногу.

Другие подробности случившегося не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились кадры смертельной аварии с мотоциклом в Ленобласти. Водитель двухколесного транспорта не справился с управлением, в результате чего влетел в лоб автобусу.