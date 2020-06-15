Массовое ДТП произошло на автотрассе «Скандинавия»

Вечером 14 июня на автотрассе «Скандинавия» произошло сразу несколько ДТП.

Аварии произошли в Курортном районе города, на 48,5 километре автодороги «Скандинавия», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Около в 22:50 легковой автомобиль неустановленной марки столкнулся с препятствием. Кроме того, разъехаться не смогли еще четыре машины. По словам очевидцев, дорожные происшествия привели к пробкам.

Информации о пострадавших не поступало. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.