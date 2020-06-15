Массовое ДТП произошло на автотрассе «Скандинавия»

Массовое ДТП произошло на автотрассе «Скандинавия»
Причины ДТП устанавливаются. Фото: Pixabay

Вечером 14 июня на автотрассе «Скандинавия» произошло сразу несколько ДТП.

Аварии произошли в Курортном районе города, на 48,5 километре автодороги «Скандинавия», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Около в 22:50 легковой автомобиль неустановленной марки столкнулся с препятствием. Кроме того, разъехаться не смогли еще четыре машины. По словам очевидцев, дорожные происшествия привели к пробкам.

Информации о пострадавших не поступало. Причины ДТП устанавливаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на улице Есенина автомобиль наехал на мотоциклиста. Отмечается, что иномарка выезжала со двора, как вдруг наехала на байкера – непонятно, кто именно виноват в инциденте.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Туристы рассказали, как изменились их привычки после пандемии
В Петербурге 15 июня потеплеет до +27
Россияне смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию за ...
Адвокат Ефремова объяснил отказ от помощи семьи погибшего в ДТП водителя
Массовое ДТП произошло на автотрассе «Скандинавия»
Врач рассказала, каким осложнением страдают переболевшие коронавирусом
Эротические сцены на время пропадут из американских фильмов
В Японии отреагировали на слова Путина о русских Курилах