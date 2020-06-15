Ночью на Пулковском загорелся коридор в многоэтажке

В ночь на 15 июня в Московском районе загорелась обстановка в квартире многоэтажки.

Сообщение о возгорании поступило в 23:27. Пожар произошел в квартире дома №7 по Пулковскому шоссе, сообщили в ГУ МЧС по Петербургу. В ликвидации пожара участвовали 18 человек личного состава и четыре единицы спецтехники.

В трехкомнатной квартире в 16-этажном жилом доме в коридоре площадью 15 квадратных метров горела обстановка по всей площади. Потушить пожар удалось к 00:19.

Информации о пострадавших не поступало. Причины пожара устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за пожара улицу Шкапина перекрыли от Железнодоржного переезда до Библиотечного переулка. По словам очевидцев, автомобилистов разворачивали и отправляли в объезд. На месте были замечены пожарные машины.