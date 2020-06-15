Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября

Жириновский предложил перенести начало учебного года на 1 октября
Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил из-за ситуации с коронавирусом перенести начало учебного года на 1 октября и в будущем не менять эту дату.

По его словам, учебный год должен длиться до конца июля, а каникулы заканчиваться в начале октября. Он отметил, что такое нововведение позволит семьям отдохнуть подольше на юге.

«Так мы можем хотя бы технически продлить лето – и не только в этом году, когда страшная пандемия, но и на все времена», — написал политик в своём Telegram-канале.

Отметим, что Владимир Жириновский и ранее выступал с такими предложениями, однако на практике они пока не были реализованы. Министерство образования и науки Российской Федерации не заявляло о планах переносить начало учебного года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что губернатор Александр Беглов сообщил, что школы Петербурга откроют свои двери для учеников с 1 сентября, как и в прежние годы. Градоначальник заявил на заседании рабочей группы, что школы будут работать, предпринимая необходимые меры для обеспечения безопасности учеников и сотрудников.

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