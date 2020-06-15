В лесу под Выборгом обнаружили архив документов медицинского центра с личными данными пациентов

Житель Выборга случайно нашел в лесу архивные документы с персональными данными, принадлежащие ЗАО “Северо-Западный Центр доказательной медицины”.

В перевязанных пачках бумаг были добровольные согласия пациентов на проведение забора крови из вены. На документах была отмечена дата 2017 года. Кроме реквизитов медцентра, в документы есть паспортные данные, адреса, телефоны и подписи пациентов, пишет газета «Выборг».

Кроме кипы бумаг, в лесу нашли использованные шприцы и пластиковые емкости.

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