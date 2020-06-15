В Петербурге задержан подозреваемый в развращении школьницы

Решается вопрос о предъявлении обвинений подозреваемому и избрания меры пресечения. Фото: pixabay.com

Решается вопрос о предъявлении обвинений подозреваемому и избрания меры пресечения. Фото: pixabay.com

В Северной столице задержан 39-летний местный житель, который в мае текущего года, воспользовавшись интернетом, предположительно совершил развратные действия в отношении 14-летней девочки.

Задержать предполагаемого злоумышленника удалось благодаря слаженным и оперативным розыскным мероприятиям следователей и сотрудников ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, передают в городском Следственном управлении Следственного комитета.

По факту развратных действий в отношении несовершеннолетней школьницы, совершенных на просторах Сети, возбуждено уголовное дело. Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинений подозреваемому и избрания меры пресечения. Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербурженка обвинила экс-супруга в насилии над несовершеннолетней дочерью.