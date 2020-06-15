В Петербурге вернулись к работе еще семь коммерческих автобусов

В Приморском, Василеостровском, Невском, Выборгском и Петроградском районах Северной столицы вернулись к работе семь дополнительных «коммерческих» автобусных маршрутов.

Об этом в понедельник, 15 июня, сообщают в пресс-службе комитета по транспорту Санкт-Петербурга. В Приморском районе, на дороги снова вышел маршрут №К-01, курсирующий между станцией метро «Проспект Просвещения» и улицей 1-го Мая у Успенской дороги. Также вернулся к работе маршрут №К-93 между Школьной улицей и Суздальским проспектом.

Кроме того, в Невском районе возобновил работу автобус №К-11к, который ходит по маршруту «Троицкое поле — железнодорожная станция Предпортовая» и автобус №К-161, работающий на маршруте «Улица Лопатина — Улица Бадаева».

На Ваське вернулся маршрут №К-44, следующий от Уральской улицы, 33 до пересечения 2-3 линии В. О. и угла Среднего проспекта. В Выборгском районе снова ездит автобус №К-58, соединяющий станцию метро «Озерки» и проспект Культуры, а на Петроградке от станции метро «Пионерская» до пересечения Комендантского и Шуваловского проспектов снова ездит автобус №К-58.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с Парадом Победы и подготовительными мероприятиями будет ограничено движение транспорта в центре Петербурга.