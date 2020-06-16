Пожилая хозяйка квартиры на Кораблестроителей погибла при пожаре

Пожар произошел на улице Кораблестроителей. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Пожар произошел на улице Кораблестроителей. Фото: кадр из видео vk.com/spb_today

Ранним утром во вторник, 16 июня, в Василеостровском районе Петербурга произошел квартирный пожар, в котором погибла пенсионерка.

О пожаре сообщили местные жители в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Возгорание началось примерно в четыре утра в трехкомнатной квартире в доме №23 корпус 2 на улиц Кораблестроителей. По данным главка МЧС по Петербургу, в квартире полностью выгорела одна комната площадью 15 квадратных метров.

На месте происшествия работали четыре спецмашины и 18 пожарных. Огонь потушили примерно за полтора часа.

Пожар не обошелся без жертв. Очевидцы рассказали в комментариях под видео с места происшествия, что в огне погибла 85-летняя женщина. Ее сыну удалось спастись.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночью на улице Кораблестроителей полыхала квартира в многоэтажке.