Петербургский гонщик на «Ягуаре» накопил штрафов на 87 тыс. рублей

Петербургский гонщик на &#171;Ягуаре&#187; накопил штрафов на 87 тыс. рублей
Приставам пришлось проявить изобретательность, чтобы заставить мужчину погасить долг. Фото: Baltphoto

Судебные приставы заставили жителя Петербурга погасить задолженность по административным штрафам ГИБДД. Он уже оплатил 57,5 тысяч рублей. Осталось еще 29,5 тыс.

Как сообщает пресс-служба главка ФССП по Петербургу, правоохранители почти 150 раз поймали 43-летнего петербуржца за превышением скоростного режима. Общая сумма административных штрафов за это составила 87 тысяч рублей.

Однако нарушитель не торопился добровольно оплачивать штрафы, в связи с чем приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении его трех автомобилей, включая «Ягуар».

«Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства на банковском счете должника», — отметили в службе.

В результате гонщик погасил 99 штрафов на сумму 57,5 тысяч рублей. Если он не погасит оставшуюся часть долга, то деньги будут взысканы принудительно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы нашли объявленного в розыск неплательщика алиментов: он задолжал 680 тысяч.

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