Петербургский гонщик на «Ягуаре» накопил штрафов на 87 тыс. рублей

Судебные приставы заставили жителя Петербурга погасить задолженность по административным штрафам ГИБДД. Он уже оплатил 57,5 тысяч рублей. Осталось еще 29,5 тыс.
Как сообщает пресс-служба главка ФССП по Петербургу, правоохранители почти 150 раз поймали 43-летнего петербуржца за превышением скоростного режима. Общая сумма административных штрафов за это составила 87 тысяч рублей.
Однако нарушитель не торопился добровольно оплачивать штрафы, в связи с чем приставы вынесли постановление о запрете регистрационных действий в отношении его трех автомобилей, включая «Ягуар».
«Также судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства на банковском счете должника», — отметили в службе.
В результате гонщик погасил 99 штрафов на сумму 57,5 тысяч рублей. Если он не погасит оставшуюся часть долга, то деньги будут взысканы принудительно.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судебные приставы нашли объявленного в розыск неплательщика алиментов: он задолжал 680 тысяч.